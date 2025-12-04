Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 4 декабря 2025Россия

Медведев пригрозил Евросоюзу войной

Медведев: В случае кражи активов РФ ЕС могут ждать репарации в натуральной форме
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В случае кражи активов России Евросоюз могут ждать репарации «в натуральной форме», как от поверженных противников. Об этом заявил во «ВКонтакте» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, подобное поведение станет возможным поводом для войны. «Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», — пригрозил Медведев.

Говоря о возможной краже активов России, политик охарактеризовал власти ЕС как «обезумевшие».

Ранее, в сентябре, Медведев пригрозил войной с НАТО в случае создания бесполетной зоны над Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

    В России продолжили падать курсы доллара и евро

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Одна валюта рекордно ослабела к рублю

    В России объявлены цены на полноприводный Tenet T4

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok