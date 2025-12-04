Медведев пригрозил Евросоюзу войной

Медведев: В случае кражи активов РФ ЕС могут ждать репарации в натуральной форме

В случае кражи активов России Евросоюз могут ждать репарации «в натуральной форме», как от поверженных противников. Об этом заявил во «ВКонтакте» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, подобное поведение станет возможным поводом для войны. «Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», — пригрозил Медведев.

Говоря о возможной краже активов России, политик охарактеризовал власти ЕС как «обезумевшие».

Ранее, в сентябре, Медведев пригрозил войной с НАТО в случае создания бесполетной зоны над Украиной.