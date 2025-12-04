Реклама

Россия
12:03, 4 декабря 2025Россия

Число отравившихся распыленным в московской девятиэтажке химическим веществом выросло

Shot: Число отравившихся химическим веществом в доме в Москве выросло до трех
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Число жителей девятиэтажки на Нижегородской улице Москвы, отравившихся распыленным химическим веществом, выросло до трех. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, причиной отравления могло стать средство против тараканов, которым обрабатывали квартиру на восьмом этаже. Первым себя почувствовал плохо проживавший в ней мужчина, которого в тяжелом состоянии забрала с места происшествия скорая помощь. Еще двое пострадавших — его соседи. Их состояние не уточняется.

Канал выяснил, что специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Из многоэтажки эвакуируют всех жителей.

О происшествии в жилом доме на Нижегородской улице стало известно днем 4 декабря. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и спасатели, которые зашли в помещение в защитных костюмах.

Ранее четверо взрослых и двое детей отравились газом в городе Орске Оренбургской области. Предварительно причиной происшествия стала утечка из-за неисправного оборудования.

