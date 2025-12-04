Десятки россиянок назвали известного косметолога мясником и обвинили в изуродованных телах

Пациентки обвинили косметолога из Махачкалы Алгасанову в изуродованных телах

Десятки пациенток известного косметолога из Махачкалы Раисат Алгасановой назвали ее мясником и обвинили в изуродованных телах. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как утверждают клиентки специалиста, которая проводит косметологические и хирургические процедуры в возглавляемой ею клинике имени Алгасановой, она якобы не имеет медицинского образования и лицензии на подобную практику. В беседе с изданием одна из пострадавших заявила, что липосакция с липолифтингом проводилась в антисанитарных условиях, после чего у нее началась гнойная флегмона, а также оказалась занесена инфекция. По словам россиянки, ей «разорвало» часть бедра.

Издание также приводит переданную клиентами Алгасановой информацию о смерти в ее клинике 24-летней девушки во время операции. Еще две женщины, с их слов, находятся в реанимации.

При этом Алгасанова отвергает все обвинения. По ее словам, это клевета и спланированная акция с целью очернить репутацию.

Ранее россиянка обвинила пластического хирурга в вываливании импланта и загноении груди. По словам 22-летней пострадавшей, врач не нашел у нее противопоказаний к процедуре, однако после операции у нее не проходили боли, а с течением времени ситуация только ухудшилась.