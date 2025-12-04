Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 4 декабря 2025Россия

Десятки россиянок назвали известного косметолога мясником и обвинили в изуродованных телах

Пациентки обвинили косметолога из Махачкалы Алгасанову в изуродованных телах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: HenadziPechan / Shutterstock / Fotodom

Десятки пациенток известного косметолога из Махачкалы Раисат Алгасановой назвали ее мясником и обвинили в изуродованных телах. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как утверждают клиентки специалиста, которая проводит косметологические и хирургические процедуры в возглавляемой ею клинике имени Алгасановой, она якобы не имеет медицинского образования и лицензии на подобную практику. В беседе с изданием одна из пострадавших заявила, что липосакция с липолифтингом проводилась в антисанитарных условиях, после чего у нее началась гнойная флегмона, а также оказалась занесена инфекция. По словам россиянки, ей «разорвало» часть бедра.

Издание также приводит переданную клиентами Алгасановой информацию о смерти в ее клинике 24-летней девушки во время операции. Еще две женщины, с их слов, находятся в реанимации.

При этом Алгасанова отвергает все обвинения. По ее словам, это клевета и спланированная акция с целью очернить репутацию.

Ранее россиянка обвинила пластического хирурга в вываливании импланта и загноении груди. По словам 22-летней пострадавшей, врач не нашел у нее противопоказаний к процедуре, однако после операции у нее не проходили боли, а с течением времени ситуация только ухудшилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

    В России продолжили падать курсы доллара и евро

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Одна валюта рекордно ослабела к рублю

    В России объявлены цены на полноприводный Tenet T4

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok