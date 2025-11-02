Россиянка обвинила хирурга в загноении груди и появлении устойчивой к лекарствам инфекции

22-летняя россиянка обвинила хирурга в вываливании импланта и загноении груди

Россиянка обвинила пластического хирурга в вываливании импланта и загноении груди. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам 22-летней пациентки, операцию провел местный врач, у которого были положительные отзывы в соцсетях. Согласившийся на операцию врач, по словам россиянки, не нашел противопоказаний к процедуре. Тем не менее после хирургического вмешательства у девушки не проходили послеоперационные боли, а с течением времени ситуация ухудшалась. В ходе ежедневных осмотров пластический хирург утверждал, что ситуация находится под контролем, и вводил антибиотики и гормоны.

После того как у девушки имплант стал виден через кожу, открылся свищ и пошел гной, она обратилась к другому врачу, который обнаружил у нее мастит и связался с клиникой, где проводилась операция. В последней девушке срочно удалили импланты и обнаружили устойчивую к антибиотикам стафилококковую инфекцию.

Для удаления последствий операции россиянке потребовалось 700 тысяч рублей.

