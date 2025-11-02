Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 2 ноября 2025Россия

Россиянка обвинила хирурга в загноении груди и появлении устойчивой к лекарствам инфекции

22-летняя россиянка обвинила хирурга в вываливании импланта и загноении груди
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка обвинила пластического хирурга в вываливании импланта и загноении груди. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам 22-летней пациентки, операцию провел местный врач, у которого были положительные отзывы в соцсетях. Согласившийся на операцию врач, по словам россиянки, не нашел противопоказаний к процедуре. Тем не менее после хирургического вмешательства у девушки не проходили послеоперационные боли, а с течением времени ситуация ухудшалась. В ходе ежедневных осмотров пластический хирург утверждал, что ситуация находится под контролем, и вводил антибиотики и гормоны.

После того как у девушки имплант стал виден через кожу, открылся свищ и пошел гной, она обратилась к другому врачу, который обнаружил у нее мастит и связался с клиникой, где проводилась операция. В последней девушке срочно удалили импланты и обнаружили устойчивую к антибиотикам стафилококковую инфекцию.

Для удаления последствий операции россиянке потребовалось 700 тысяч рублей.

В августе «Осторожно, новости» сообщили, что жительница Москвы обвинила косметолога, работавшую на территории лаборатории «ЛабКвест» на Каширском шоссе, в избиении и незаконной аренде кабинета.

В том же месяце столичный Депздрав рассказал, что в Москве врачи спасли 17-летнюю девушку, в легком которой обнаружили кисту с паразитами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

    Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

    65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

    В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

    Лифт с пассажиркой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве

    На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов из Германии

    Раскрыт особый экспонат личной библиотеки президента Путина в Кремле

    На Украине назвали высадку десанта ГУР под Красноармейском безграмотным решением

    Скончался бывший главред «Известий»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости