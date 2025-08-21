Москвичка обвинила косметолога в избиении из-за просьбы оплатить лечение после процедуры

Жительница Москвы обвинила косметолога в избиении и незаконной аренде кабинета

Жительница Москвы обвинила косметолога, работавшую в на территории лаборатории «ЛабКвест» на Каширском шоссе, в избиении и незаконной аренде кабинета. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как рассказала подруга пострадавшей, в январе москвичка записалась к косметологу на ботокс, однако через неделю после процедуры почувствовала дискомфорт. В результате обследования выяснилось, что ей ввели препарат способом, который нельзя использовать, и повредили тройничный нерв. Тогда клиентка вернулась к косметологу с просьбой оплатить лечение, но та проигнорировала ее.

В августе женщина решила подать на медика в суд, но предварительно вновь зашла в «ЛабКвест» с предложением решить вопрос мирно. Этот момент попал на видео, прикрепленное посту. На нем косметолог заявляет, что готова решать все в суде. Однако уже после съемки врач, как утверждает пострадавшая, затащила клиентку в кабинет, повалила на пол, села на нее и начала кричать: «Нож, нож, она с ножом, вызовите полицию!».

Прибывшая на место полиция забрала пациентку в отделение, несмотря на синяки и отсутствие ножа. Косметолог, по словам знакомых пострадавшей, осталась на рабочем месте. Сейчас москвичка опасается за свою жизнь, так как врач якобы угрожала ей расправой.

Журналист издания дозвонился до «ЛабКвест», однако там ему заявили, что косметолог в лаборатории не работает. В свою очередь, администратор отделения на Каширском шоссе отказалась отвечать на звонок.

Ранее стало известно о смерти женщины во время операции по коррекции груди в Подмосковье. В ходе процедуры у 47-летней пациентки остановилось сердце. Точная причина произошедшего на момент написания новости не уточнялась.