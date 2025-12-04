Реклама

Путешествия
00:31, 4 декабря 2025Путешествия

Действия пилотов рейса Москва — Пхукет оценили

ТАСС: Пилоты рейса Москва — Пхукет действовали грамотно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пилоты самолета, летевшего из Москвы на Пхукет, у которого загорелся один из двигателей, предприняли все необходимые действия и в целом грамотно отреагировали на внештатную ситуацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиационных служб.

«Экипаж, насколько можно предварительно судить, грамотно отреагировал на ситуацию согласно Руководству по летной эксплуатации воздушного судна», — считает собеседник агентства. Он уточнил, что экипаж инициировал систему пожаротушения, а затем доложил о ситуации диспетчерам и перед посадкой выработал топливо.

Вечером 3 декабря самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия. Затем воздушное судно более часа летало над Подмосковьем, сжигая топливо. В 22:53 он приземлился в аэропорту Домодедово, никто не пострадал.

