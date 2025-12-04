Назван крупнейший должник России

Всемирный банк назвал крупнейшим должником России в 2024 году Бангладеш

По итогам 2024 года крупнейшим должником России среди всех стран мира стала Бангладеш, которая потеснила лидировавшую много лет Белоруссию. Об этом со ссылкой на собственный анализ данных Всемирного банка сообщает РИА Новости.

Задолженность азиатского государства за 12 месяцев выросла на 19 процентов, до 7,8 миллиарда рублей. В то же время долг партнера по Союзному государству сократился на 125 миллионов долларов, до 7,6 миллиарда.

Тройку лидеров замыкает сосед Бангладеш — Индия, у которой обязательства также выросли на 19 процентов, но только до 4,9 миллиарда долларов. На четвертом месте идет Египет с результатом 4,1 миллиарда долларов, а пятым — Вьетнам, у которого 1,4 миллиарда.

Также более миллиарда долларов России должны Афганистан и Йемен, а задолженности остальных стран мира составляют меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что за период с июля 2024-го по май 2025-го Бангладеш и Египет вошли в список главных покупателей российской пшеницы.