Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 4 декабря 2025Экономика

Назван крупнейший должник России

Всемирный банк назвал крупнейшим должником России в 2024 году Бангладеш
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pavel Vatsura / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2024 года крупнейшим должником России среди всех стран мира стала Бангладеш, которая потеснила лидировавшую много лет Белоруссию. Об этом со ссылкой на собственный анализ данных Всемирного банка сообщает РИА Новости.

Задолженность азиатского государства за 12 месяцев выросла на 19 процентов, до 7,8 миллиарда рублей. В то же время долг партнера по Союзному государству сократился на 125 миллионов долларов, до 7,6 миллиарда.

Тройку лидеров замыкает сосед Бангладеш — Индия, у которой обязательства также выросли на 19 процентов, но только до 4,9 миллиарда долларов. На четвертом месте идет Египет с результатом 4,1 миллиарда долларов, а пятым — Вьетнам, у которого 1,4 миллиарда.

Также более миллиарда долларов России должны Афганистан и Йемен, а задолженности остальных стран мира составляют меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что за период с июля 2024-го по май 2025-го Бангладеш и Египет вошли в список главных покупателей российской пшеницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Саннино решил уйти на пенсию

    Стало известно о росте числа случаев психических расстройств среди российских детей

    ВСУ попали в котел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok