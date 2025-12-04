Реклама

16:22, 4 декабря 2025Силовые структуры

Драка российского школьника с матерым уголовником закончилась ножевым ранением

В Подольске уголовник напал на школьника и ранил его ножом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В Московской области прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о разбойном нападении на 15-летнего школьника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, вечером 30 ноября в городе Подольске на улице Правды 51-летний неоднократно судимый мужчина заметил подростка и, угрожая ему ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Школьник отказался подчиниться и оттолкнул уголовника. В ходе завязавшейся драки мужчина нанес подростку удар ножом в живот.

Несмотря на полученное ранение, тот смог вырваться и убежать. Дома он рассказал о произошедшем родителям, которые вызвали скорую помощь и полицию. Нападавший был задержан, школьнику оказали медицинскую помощь, его жизнь и здоровье вне опасности.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области россиянин пригрозил школьнику ножом и пошел под суд.

