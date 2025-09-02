Силовые структуры
17:30, 2 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин в парке устал от громких разговоров школьников и взялся за нож

Во Владимирской области россиянин пригрозил школьнику ножом и пошел под суд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Во Владимирской области предстанет перед судом житель города Юрьев-Польский, признанный виновным в хулиганстве с угрозой применения оружия. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июля 2025 года обвиняемый распивал алкоголь со знакомыми в Ганшин-парке. Ему не понравилось, что отдыхавшие рядом школьники громко разговаривают. Дебошир вооружился раскладным ножом и, приблизившись к подростку, пригрозил ему расправой. Школьник воспринял угрозу как реальную и сильно испугался. После того как дебошира увели, подросток сообщил о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске подростки-зацеперы напали на женщину — водителя трамвая.

