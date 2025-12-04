Реклама

Наука и техника
18:49, 4 декабря 2025Наука и техника

Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

МО России: Экипажи ракетоносцев Ту-22М3 провели учебно-тренировочные полеты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: mil.ru

Экипажи ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire) соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России провели учебно-тренировочные полеты. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны (МО) России.

«Учебно-тренировочные полеты включали взлеты и посадки, маневрирование, а также выполнение задач как днем, так и ночью. Экипажи отработали взаимодействие в условиях учебных нештатных ситуаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, инженерно-технический персонал соединения отработал подготовку самолетов к вылетам в сложных погодных условиях.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи Ту-22М3 регулярно выполняют полеты для поддержания высокого уровня боеготовности.

В ноябре «Российская газета» опубликовала ролик, демонстрирующий подготовку к вылету стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. На видео показана установка крылатых ракет Х-101 на точки подвески вооружения.

