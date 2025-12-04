Реклама

Россия
02:24, 4 декабря 2025Россия

Экс-премьер высказался о возможном отказе Путина от требования вывести ВСУ

Степашин: Путин не откажется от требования вывода ВСУ из административных границ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится отказаться от требования вывести Вооруженные сил Украины (ВСУ) из административных границ российских регионов. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился бывший премьер-министр Сергей Степашин.

«Нет, нет и еще раз нет», — ответил политик на вопрос журналистов о том, возможен ли подобный сценарий. Он пояснил, что территории, о которых идет речь, принадлежат России в соответствии с проведенным референдумом и согласно Конституции. «А потом, надо знать Путина», — добавил Степашин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Киев не примет предложения об отводе войск из Донецкой народной республики для урегулирования конфликта.

