Экс-премьер высказался о возможном отказе Путина от требования вывести ВСУ

Президент России Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится отказаться от требования вывести Вооруженные сил Украины (ВСУ) из административных границ российских регионов. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился бывший премьер-министр Сергей Степашин.
«Нет, нет и еще раз нет», — ответил политик на вопрос журналистов о том, возможен ли подобный сценарий. Он пояснил, что территории, о которых идет речь, принадлежат России в соответствии с проведенным референдумом и согласно Конституции. «А потом, надо знать Путина», — добавил Степашин.
Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Киев не примет предложения об отводе войск из Донецкой народной республики для урегулирования конфликта.