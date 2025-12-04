Реклама

Экономика
19:19, 4 декабря 2025Экономика

Эксперты составили список самых нужных вещей в машине зимой

Quto: Зимой стоит иметь в машине соль, скребок, лопату и пауэрбанк
Светлана Ходос

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В холодное время года водители могут попасть в самые разные ситуации. И в ряде случаев выйти из них без лишних сложностей помогут всего несколько вещей, но для этого в багажник их стоит положить заранее. Эксперты Quto составили чек-лист полезных в пути предметов, которые помогут преодолеть большинство зимних проблем.

Российские дорожники замечены в неумеренности в обращении с реагентами, которые оседают не только на лобовом, но и на боковых стеклах, а также на зеркалах, заметно снижая обзорность. Переднее стекло смогут отмыть дворники, а для остальных поверхностей пригодится продвинутый скребок со встроенным пульверизатором, в который можно залить стеклоомывающую жидкость или воду. Стоит «девайс» недорого, а найти его можно на любом маркетплейсе и в магазинах запчастей.

На случай ледяного дождя или резких перепадов температуры автомобилистам (особенно если шины без шипов или вовсе изношенные) не помешает наличие в багажнике самой обычной поваренной соли. Этот же способ способен освободить намертво примерзшие ворота гаража.

Уборка снега на дорогах может стать непреодолимым препятствием для припаркованных автомобилей из-за сугробов, которые собирает уборочная техника. В этом случае неоценимым помощником может оказаться простая лопата, желательно совковая.

Если машина уже в возрасте, не исключены проблемы с аккумулятором. Не оказаться на улице с разряженным аккумулятором поможет бустер — это мощный, но при этом компактный и морозостойкий пауэрбанк размером чуть больше ладони, который можно хранить в багажнике. Устройство позволяет несколько раз запустить и мощные трехлитровые «атмосферники», и современные наддувные 1,5-литровые моторы.

Если водитель часто ездит за город, не лишними будут крепкий трос, такелажные кольца, запасная теплая одежда или плед.

Ранее на федеральной трассе «Байкал» образовалась многокилометровая пробка, в которой застряли сотни водителей. Проблему спровоцировали дальнобойщики, которые не могут преодолеть подъем на заснеженных участках, а также сломавшийся грузовик на одном из сложных участков и несколько аварий.

