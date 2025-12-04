Еще одним российским спортсменам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном

FIAS разрешил российским самбистам участвовать в турнирах с флагом и гимном

Исполком Международной федерации самбо (FIAS) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах с национальной символикой. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев написал в своем Telegram-канале.

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года и распространится на все возрастные категории. Президент FIAS Василий Шестаков отметил, что возможность для россиян соревноваться с флагом и гимном подчеркивает роль спорта как моста для диалога, а не политического инструмента. Дегтярев поблагодарил федерацию за последовательную защиту олимпийских ценностей.

В октябре 2025 года аналогичная норма уже начала действовать для юношей и юниоров.

Ранее стало известно о решении Международной федерации дзюдо (IJF) допустить россиян до турниров под эгидой федерации. В заявлении пресс-службы отмечается, что Россия — одна из ведущих стран в мировом дзюдо, а ее возвращение должно обогатить соревнования на всех уровнях. Согласно решению IJF, российские дзюдоисты смогут выступать под своим флагом и с гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби. Он пройдет 28-30 ноября.