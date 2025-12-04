Поставки нефти из России упали

ЦЦИ: Россия сократила экспорт нефти в ноябре на 11,5 % по сравнению с октябрем

По итогам ноября морской экспорт нефти из России составил в среднем 416 тысяч тонн в стуки, что на 11,5 процента ниже, чем в октябре. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Главный вклад в такую динамику внесло падение отгрузок на 40,7 процента, до 59 тысяч тонн в сутки, из порта Новороссийска. При этом в сентябре и октябре поставки по этому направлению находились на рекордном уровне.

Отгрузки из дальневосточного порта Козьмино снизились на 5,5 процента, до 143 тысяч тонн в сутки, а экспорт из балтийских портов вырос на 3,6 процента, до 201 тысячи тонн.

Как отмечают эксперты, в целом поставки не опустились ниже границы среднего диапазона за этот год. Директор ЦЦИ Роман Соколов указал, что снижение в первую очередь связано с общим состоянием рынка нефти, где предложение по-прежнему превышает спрос.

Вместе с тем в последнюю неделю впервые более чем за два месяца начали снижаться ставки фрахта на поставки российской нефти в Индию и Китай. Однако при экспорте в Турцию перевозка, напротив, подорожала, что объясняется как строгостью к вопросу выбора судов, так и снижением доступных танкеров со стороны греческих перевозчиков.

В S&P Global Commodities at Sea (CAS) подтверждают, что в последнюю неделю ноября, когда санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний уже вступили в силу, в турецкие порты поступило всего 500 тысяч баррелей российской нефти, что стало семимесячным минимумом. Для сравнения, в последнюю неделю октября по этому направлению было доставлено 4,6 миллиона баррелей.

Ранее аналитики Kpler предположили, что эффект от последних санкций США, вступивших в силу 21 ноября, будет заметным, но временным. В лучшем случае его действие продлится до конца января 2026 года, после чего пути их обхода заработают в полную силу, и без новых санкций ограничить объем экспорта не удастся.