Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:54, 4 декабря 2025Экономика

Поставки нефти из России упали

ЦЦИ: Россия сократила экспорт нефти в ноябре на 11,5 % по сравнению с октябрем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетВыборы в Турции

Фото: Global Look Press

По итогам ноября морской экспорт нефти из России составил в среднем 416 тысяч тонн в стуки, что на 11,5 процента ниже, чем в октябре. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Главный вклад в такую динамику внесло падение отгрузок на 40,7 процента, до 59 тысяч тонн в сутки, из порта Новороссийска. При этом в сентябре и октябре поставки по этому направлению находились на рекордном уровне.

Отгрузки из дальневосточного порта Козьмино снизились на 5,5 процента, до 143 тысяч тонн в сутки, а экспорт из балтийских портов вырос на 3,6 процента, до 201 тысячи тонн.

Как отмечают эксперты, в целом поставки не опустились ниже границы среднего диапазона за этот год. Директор ЦЦИ Роман Соколов указал, что снижение в первую очередь связано с общим состоянием рынка нефти, где предложение по-прежнему превышает спрос.

Вместе с тем в последнюю неделю впервые более чем за два месяца начали снижаться ставки фрахта на поставки российской нефти в Индию и Китай. Однако при экспорте в Турцию перевозка, напротив, подорожала, что объясняется как строгостью к вопросу выбора судов, так и снижением доступных танкеров со стороны греческих перевозчиков.

В S&P Global Commodities at Sea (CAS) подтверждают, что в последнюю неделю ноября, когда санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний уже вступили в силу, в турецкие порты поступило всего 500 тысяч баррелей российской нефти, что стало семимесячным минимумом. Для сравнения, в последнюю неделю октября по этому направлению было доставлено 4,6 миллиона баррелей.

Ранее аналитики Kpler предположили, что эффект от последних санкций США, вступивших в силу 21 ноября, будет заметным, но временным. В лучшем случае его действие продлится до конца января 2026 года, после чего пути их обхода заработают в полную силу, и без новых санкций ограничить объем экспорта не удастся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Саннино решил уйти на пенсию

    Стало известно о росте числа случаев психических расстройств среди российских детей

    ВСУ попали в котел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok