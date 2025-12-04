В России высказались о формировании списка стран-гарантов безопасности для Украины

Депутат Чепа: Список гарантов безопасности для Украины сформируется постепенно

Список стран, которые будут предоставлять гарантии безопасности Украине, будет формироваться постепенно, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Постепенно это будет происходить. Чем ближе шаг за шагом мы будем продвигаться к утверждению и принятию мирного соглашения, тем аккуратнее европейские страны-участницы НАТО будут относиться к прежним заявлениям и будут очень внимательно подходить к рассмотрению своего участия в будущих отношениях с Россией», — высказался депутат.

Он добавил, что у Евросоюза и стран НАТО нет единства в позициях. Поэтому в дальнейшем все европейские страны сначала будут пытаться по отдельности выстраивать отношения один на один с Россией, полагает Чепа.

Ранее Финляндия отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Политик указал, что на практике они будут исходить от крупных европейских стран и США.

