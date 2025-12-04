В России высказались о формировании списка стран-гарантов безопасности для Украины

Список стран, которые будут предоставлять гарантии безопасности Украине, будет формироваться постепенно, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Постепенно это будет происходить. Чем ближе шаг за шагом мы будем продвигаться к утверждению и принятию мирного соглашения, тем аккуратнее европейские страны-участницы НАТО будут относиться к прежним заявлениям и будут очень внимательно подходить к рассмотрению своего участия в будущих отношениях с Россией», — высказался депутат.
Он добавил, что у Евросоюза и стран НАТО нет единства в позициях. Поэтому в дальнейшем все европейские страны сначала будут пытаться по отдельности выстраивать отношения один на один с Россией, полагает Чепа.
Ранее Финляндия отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Политик указал, что на практике они будут исходить от крупных европейских стран и США.