Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 4 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о формировании списка стран-гарантов безопасности для Украины

Депутат Чепа: Список гарантов безопасности для Украины сформируется постепенно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Список стран, которые будут предоставлять гарантии безопасности Украине, будет формироваться постепенно, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Постепенно это будет происходить. Чем ближе шаг за шагом мы будем продвигаться к утверждению и принятию мирного соглашения, тем аккуратнее европейские страны-участницы НАТО будут относиться к прежним заявлениям и будут очень внимательно подходить к рассмотрению своего участия в будущих отношениях с Россией», — высказался депутат.

Он добавил, что у Евросоюза и стран НАТО нет единства в позициях. Поэтому в дальнейшем все европейские страны сначала будут пытаться по отдельности выстраивать отношения один на один с Россией, полагает Чепа.

Ранее Финляндия отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Политик указал, что на практике они будут исходить от крупных европейских стран и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Крупнейшее обновление Samsung слили в сеть

    ЮАР взяла паузу в G20 из-за США

    В России продолжили падать курсы доллара и евро

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Одна валюта рекордно ослабела к рублю

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Зеленский понадеялся на помощь члена ЕС с потерянными территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok