Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 3 декабря 2025Мир

Финляндия отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности

Премьер Орпо: Финляндия не готова дать гарантии безопасности Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Финляндия отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, его слова приводит газета Yle.

«Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая», — подчеркнул глава правительства.

Орпо добавил, что на практике реальные гарантии будут исходить от крупных европейских стран и США. Он также сказал, что Финляндия не готова отправить военных на Украину, поскольку не хочет получить рисков столкновения с Россией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сделка по прекращению конфликта на Украине вряд ли будет соответствовать всем условиям «справедливого мира», каким его видят в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Саннино решил уйти на пенсию

    Стало известно о росте числа случаев психических расстройств среди российских детей

    ВСУ попали в котел

    ВСУ организуют уничтожение дезертиров по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok