Премьер Орпо: Финляндия не готова дать гарантии безопасности Украине

Финляндия отказалась предоставлять Украине гарантии безопасности, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, его слова приводит газета Yle.

«Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая», — подчеркнул глава правительства.

Орпо добавил, что на практике реальные гарантии будут исходить от крупных европейских стран и США. Он также сказал, что Финляндия не готова отправить военных на Украину, поскольку не хочет получить рисков столкновения с Россией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сделка по прекращению конфликта на Украине вряд ли будет соответствовать всем условиям «справедливого мира», каким его видят в Европе.