19:39, 4 декабря 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины потребовал от НАТО недвусмысленных гарантий безопасности

Глава МИД Украины Сибига заявил, что Киев не устроят двусмысленные гарантии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе заседания совета Украина-НАТО потребовал от западных союзников недвусмысленных гарантий безопасности. Об этом сообщает издание Kyiv Post.

«На отдельном заседании Совета Украина-НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не примет односторонний вывод войск или двусмысленные гарантии безопасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что дипломат также пытался убедить западных союзников, что Киев якобы не проигрывает в конфликте.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразили глубокое недоверие к США и предупредили Киев о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

