17:15, 4 декабря 2025Силовые структуры

Глава сельского поселения получил срок за выданные россиянину документы

В Ингушетии осудили главу сельского поселения за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ингушетии осудили главу сельского поселения за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в 2015 году глава администрации сельского поселения получил взятку в размере 250 тысяч рублей за две выписки из похозяйственной книги о принадлежности местному жителю двух земельных участков по тысячи квадратных метров.

На основании этих документов мужчина переоформил право собственности на эти участки. Ущерб составил более миллиона рублей.

В рамках уголовного дела следователи собрали достаточную доказательную базу.

Суд признал его виновным и приговорил к семи годам колонии строгого режима, а также конфисковал в доход государства денежные средства, полученные в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что взятка в 150 тысяч рублей стоила российскому судье более семи лет свободы.

