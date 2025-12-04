Реклама

23:52, 4 декабря 2025

Голубей в носках не пропустили в Россию

Иностранец пытался провезти в Псковскую область голубей, спрятанных в носках
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ali Pli / Unsplash

Таможенники Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза голубей в Россию из Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В ходе досмотра сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка обнаружили птиц среди личных вещей водителя. Чтобы обеспечить их транспортировку, водитель поместил каждого голубя в носок. Обездвиженные птицы лежали в небольшом чемодане.

В отношении иностранца возбуждено два дела об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа.

Ранее россиянка привезла на родину из Дубая полсотни плиток шоколада и нарвалась на штраф. Сотрудники таможни Минеральных Вод остановили 48-летнюю женщину в зеленом коридоре аэропорта. В ее багаже нашли более 12 килограммов сладостей стоимостью 164 тысячи рублей.

