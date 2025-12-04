Реклама

Экономика
17:08, 4 декабря 2025Экономика

Голубиный помет оказался опасен для людей

В голубином помете обнаружили опасные для людей патогены
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В голубином помете содержатся источники опасных для здоровья людей дрожжевые инфекции. К такому выводу пришли специалисты факультета почвоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, передает ТАСС.

Исследование показало, что в свежих фекалиях птиц присутствуют пять из шести аскомицетовых видов дрожжей (Candida spp.), внесенных в список особенно опасных патогенных видов среди дрожжей Всемирной организацией здравоохранения. В помете также содержатся еще два вида, которые не внесены в список, но также часто становятся источниками дрожжевой инфекции.

«Это значит, что при контакте с таким пометом или в случае его попадания в организм, существует риск заражения для детей и людей с ослабленным иммунитетом», — объяснили в пресс-службе вуза. Эксперты рекомендовали избегать контакта с пометом и мыть руки после нахождения в местах с птицами.

Всего ученые изучили образцы помета почти 200 птиц. Помимо голубей, в выборку попали европейские скворцы, белые трясогузки, большие синицы и домовые воробьи. Было выделено 638 штаммов, принадлежащих к девяти видам дрожжей. Наиболее опасными оказались именно голуби — в их помете содержалось наибольшее разнообразие потенциально патогенных дрожжей. Опасные микроорганизмы сохранялись и в сухих экскрементах, но в меньшем количестве.

Ранее доктор юридических наук Людмила Айвар напомнила, что россиян могут оштрафовать, если на месте кормления птиц останется помет.

