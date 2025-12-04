Реклама

07:30, 4 декабря 2025

Иностранец побывал в Рязани и описал свои впечатления словами «снова увидел Голландию»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Рязани и описал свои впечатления словами «снова увидел Голландию». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что никогда не был в Рязани и не ожидал, что город сможет удивить его и сыновей, с которыми он туда отправился. Голландец отметил, что обзорная экскурсия пролетела незаметно. «Весь центр Рязани довольно уютный: дома невысокие, улицы узкие. Идеально для прогулок!» — написал автор блога. Он также был удивлен наличию детской площадки прямо в центре города. По словам голландца, Рязань — отличный вариант для поездки с детьми.

Вместе с сыновьями иностранец посетил дом известного российского ученого Ивана Павлова. Внутри они смогли оценить обстановку, в которой он родился и вырос, а также узнать о символе Рязани — псе по имени Мампус. Он был одним из подопытных физиолога. «Павлов относился к своим собакам с большим уважением. Он даже писал им письма с благодарностями и извинениями за причиненные страдания. Многие собаки, кстати, жили еще много лет», — рассказал голландец.

Кроме того, иностранец обошел Кремль и увидел расположенные неподалеку церкви. Особенно его поразил Успенский собор, который напомнил ему Голландию. «В моем родном городе это мог быть дом мэра, например, или богатого человека», — написал автор блога. Он добавил, что также набрел на улицу, которая тоже напомнила ему Европу. «Рязань и Мюнстер (город в Германии) были города-побратимы. И они вместе придумали такой проект. Но в итоге получилось по-голландски. Мне понравилось», — заключил он.

Ранее немец по имени Финн впечатлился Калининградом и описал российский город словами «лучше, чем в современной Германии». Блогер признался, что сразу почувствовал себя как дома — ему многое напомнило родную страну.

