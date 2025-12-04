Реклама

12:28, 4 декабря 2025Забота о себе

Из-за редкого заболевания мужчину стало тошнить до 60 раз в день

Infobae: У британца со рвотой до 60 раз в день врачи обнаружили гастропарез
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании у 33-летнего Мэтью Паско врачи обнаружили редкое заболевание, из-за которого у него возникала рвота до 60 раз в день. Его историей заинтересовалось издание Infobae.

По словам Паско, его стало часто тошнить, и сначала он решил, что заразился кишечной инфекцией. Врачи сначала предположили, что эти симптомы вызваны язвой желудка. Однако состояние пациента быстро ухудшалось: он терял сознание, его органы стали отказывать.

В конечном итоге медики диагностировали у британца гастропарез — заболевание, при котором нарушается прохождение пищи в тонкий кишечник. Патология не поддавалась лечению традиционными методами, поэтому специалисты посоветовали Паско установить электростимулятор, чтобы избавиться от паралича желудка. Состояние его здоровья после операции значительно улучшилось, но устройство через несколько лет износилось, поэтому сейчас он собирает деньги на его замену.

Ранее у британки Грейс Брэнд появилась язва во рту. В больнице у нее диагностировали рак, из-за чего ей удалили часть языка.

