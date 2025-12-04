Из-за редкого заболевания мужчину стало тошнить до 60 раз в день

В Великобритании у 33-летнего Мэтью Паско врачи обнаружили редкое заболевание, из-за которого у него возникала рвота до 60 раз в день. Его историей заинтересовалось издание Infobae.

По словам Паско, его стало часто тошнить, и сначала он решил, что заразился кишечной инфекцией. Врачи сначала предположили, что эти симптомы вызваны язвой желудка. Однако состояние пациента быстро ухудшалось: он терял сознание, его органы стали отказывать.

В конечном итоге медики диагностировали у британца гастропарез — заболевание, при котором нарушается прохождение пищи в тонкий кишечник. Патология не поддавалась лечению традиционными методами, поэтому специалисты посоветовали Паско установить электростимулятор, чтобы избавиться от паралича желудка. Состояние его здоровья после операции значительно улучшилось, но устройство через несколько лет износилось, поэтому сейчас он собирает деньги на его замену.

