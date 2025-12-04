Израиль заподозрил палестинских крокодилов в связях с террористами

Израильские власти истребили сотни крокодилов, чтобы их не выпустили террористы

Власти Израиля объяснили истребление сотен крокодилов, которые жили на ферме в израильском поселении Пцаэль на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета «Едиот ахронот».

Уничтожение крокодилов в августе вызвало протесты зоозащитных организаций. Они призывали расследовать обстоятельства произошедшего и ввести правила, определяющие принципы разрешения подобных ситуаций в будущем.

Гражданская администрация Израиля и израильское Управление природы и парков отказались проводить расследование. Их представители заявили, что решение истребить крокодилов было принято в связи с угрозой нападения террористов. По их словам, злоумышленники могли повредить ограду и выпустить крокодилов с фермы.

Ранее сообщалось, что ферма, открытая в 1990-х в качестве туристического объекта, была заброшена во время второй интифады. К моменту ликвидации в живых оставались около 200 нильских крокодилов.