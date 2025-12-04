Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:57, 4 декабря 2025Из жизни

Израиль заподозрил палестинских крокодилов в связях с террористами

Израильские власти истребили сотни крокодилов, чтобы их не выпустили террористы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Roy Ismail / Shutterstock / Fotodom

Власти Израиля объяснили истребление сотен крокодилов, которые жили на ферме в израильском поселении Пцаэль на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета «Едиот ахронот».

Уничтожение крокодилов в августе вызвало протесты зоозащитных организаций. Они призывали расследовать обстоятельства произошедшего и ввести правила, определяющие принципы разрешения подобных ситуаций в будущем.

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

Гражданская администрация Израиля и израильское Управление природы и парков отказались проводить расследование. Их представители заявили, что решение истребить крокодилов было принято в связи с угрозой нападения террористов. По их словам, злоумышленники могли повредить ограду и выпустить крокодилов с фермы.

Ранее сообщалось, что ферма, открытая в 1990-х в качестве туристического объекта, была заброшена во время второй интифады. К моменту ликвидации в живых оставались около 200 нильских крокодилов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиянка добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok