Известный актер снялся в прозрачных трусах ради обложки журнала

Шведский актер Александр Скарсгард снялся в откровенном виде ради обложки Dust

Известный шведский актер Александр Скарсгард снялся в откровенном виде ради обложки журнала Dust. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

Звезда фильма «Меланхолия» позировал перед камерой, стоя на стремянке. На нем был белый костюм люксового бренда Tom Ford, состоящий из прозрачной ветровки и трусов-боксеров с карманами. При этом на размещенном кадре видно, как сквозь нижнюю частю наряда просвечивают черные трусы, оформленные высокой посадкой.

Кроме того, стилисты помогли Скарсгарду подобрать к наряду высокие черные носки и лакированные ботинки из ассортимента премиальной марки Jimmy Choo.

В ноябре сообщалось, что Александр Скарсгард в неожиданном образе появился на публике. Актер посетил в Лос-Анджелесе премию Governors Awards и продемонстрировал маникюр с ярко-красным лаком на ногтях.