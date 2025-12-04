Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас является откровенной русофобкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Картайзер подчеркнул, что Евросоюз испытывает на себе влияние нескольких русофобских стран — например, стран Балтии. Он допустил, что назначение Каллас может быть в намеренной провокации.
«Назначение откровенно русофобской эстонки [Каи Каллас] на пост высокого представителя по иностранным делам само по себе является плохим решением, возможно даже намеренной провокацией. Как люксембуржец, я не могу одобрить этот выбор», — отметил он.
Депутат добавил, что в дипломатии Евросоюза наблюдается хаос.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас — «мерзкие ворюги-русофобки» и «свихнувшиеся ведьмы». Он выразил надежду, что они разделят судьбу задержанной по подозрению в мошенничестве экс-главы евродипломатии Федерики Могерини.