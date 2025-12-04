Евродепутат Картайзер назвал главу евродипломатии Каллас откровенной русофобкой

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас является откровенной русофобкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Картайзер подчеркнул, что Евросоюз испытывает на себе влияние нескольких русофобских стран — например, стран Балтии. Он допустил, что назначение Каллас может быть в намеренной провокации.

«Назначение откровенно русофобской эстонки [Каи Каллас] на пост высокого представителя по иностранным делам само по себе является плохим решением, возможно даже намеренной провокацией. Как люксембуржец, я не могу одобрить этот выбор», — отметил он.

Депутат добавил, что в дипломатии Евросоюза наблюдается хаос.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас — «мерзкие ворюги-русофобки» и «свихнувшиеся ведьмы». Он выразил надежду, что они разделят судьбу задержанной по подозрению в мошенничестве экс-главы евродипломатии Федерики Могерини.