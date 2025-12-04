Китайцы резко заинтересовались полетами в Россию после введения безвиза

Китайские онлайн-платформы зафиксировали взрывной интерес к поездкам в Россию

Китайские онлайн-платформы зафиксировали взрывной интерес к полетам в Россию после введения безвизового режима. О том, что жители Поднебесной резко захотели отправиться в путешествие в нашу страну, сообщили в Центре стратегических разработок (ЦСР).

По данным источника, на ключевой китайской платформе для туризма Ctrip 1 декабря поиск направлений в Россию удвоился. Другой тематический портал, Tongcheng Travel, выявил такой же рост всего за полчаса после публикации новости о безвизе. Отмечается, что больше всего интерес к поездкам в Россию проявили жители Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Чэнду и Харбина.

Еще одна китайская платформа — Fliggy — менее чем за час после объявления о безвизе зафиксировала активный поиск авиабилетов в Россию. В первые сутки он вырос более чем в восемь раз, а объем бронирований — почти в пять раз.

В ЦСР также отметили, что значительный рост поиска по направлениям в Санкт-Петербург и Москву зарегистрирован из Урумчи — крупнейшего хаба на западе Китая и «воздушных ворот» в Россию.

Ранее эксперты назвали любимые направления китайских туристов в России. Выяснилось, что гостей из КНР привлекают Москва и Санкт-Петербург, а также Приморье и Амурская область.

