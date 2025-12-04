Крокодил набросился на мальчика

В Австралии крокодил набросился на 14-летнего мальчика

В Австралии 14-летний мальчик попал в больницу после нападения крокодила. Об этом пишет Abc.net.au.

Хищник набросился на подростка на пляже Майалл. Он укусил его, но не успел утащить в воду. На помощь пострадавшему пришли другие посетители пляжа. Они отнесли его к ближайшему жилищному комплексу.

После нападения у мальчика остались раны на ноге и животе. Медсестры обработали их. Затем один из жителей комплекса, бизнесмен Лоуренс Мэйсон, разрешил перенести пострадавшего на его участок, подходящий по размерам для посадки вертолета.

Подростка доставили по воздуху в больницу. Он находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что за последний месяц в этом районе было зарегистрировано как минимум четыре случая нападения крокодилов.

Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, 59-летний Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Хищник утащил его под воду, когда он решил искупаться с друзьями.

