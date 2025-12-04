Реклама

Мужчина пошел к реке с друзьями и стал жертвой крокодила

В Индии крокодил растерзал купальщика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kamal15 / Shutterstock / Fotodom

В штате Махараштра, Индия, 59-летний купальщик Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Об этом сообщает The Times of India.

Калги плавал в реке Дудхганга каждый день и обычно брал с собой на заплыв еще шесть-семь человек. В последний раз он также пошел к реке с друзьями. Когда они вместе зашли в воду, Калги неожиданно пропал.

Через три часа останки мужчины всплыли в реке. На его ступнях и лодыжках были видны следы зубов крупной рептилии, свидетельствующие о том, что его растерзал крокодил.

В департаменте лесного хозяйства штата отметили, что крокодилы водятся в реке Дудханга давно. Местные жители знают об этом, но продолжают в ней купаться.

Сотрудники департамента подчеркнули, что Калги оказался у реки в самый опасный период. Сейчас крокодилы откладывают яйца, поэтому ведут себя особенно агрессивно.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил напал на жениха, ловившего рыбу. Хищник вцепился ему в левое бедро и потащил в реку.

