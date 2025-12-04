Мужчина пошел к реке с друзьями и стал жертвой крокодила

В штате Махараштра, Индия, 59-летний купальщик Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Об этом сообщает The Times of India.
Калги плавал в реке Дудхганга каждый день и обычно брал с собой на заплыв еще шесть-семь человек. В последний раз он также пошел к реке с друзьями. Когда они вместе зашли в воду, Калги неожиданно пропал.
Через три часа останки мужчины всплыли в реке. На его ступнях и лодыжках были видны следы зубов крупной рептилии, свидетельствующие о том, что его растерзал крокодил.
В департаменте лесного хозяйства штата отметили, что крокодилы водятся в реке Дудханга давно. Местные жители знают об этом, но продолжают в ней купаться.
Сотрудники департамента подчеркнули, что Калги оказался у реки в самый опасный период. Сейчас крокодилы откладывают яйца, поэтому ведут себя особенно агрессивно.
Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил напал на жениха, ловившего рыбу. Хищник вцепился ему в левое бедро и потащил в реку.