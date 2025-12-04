Реклама

17:16, 4 декабря 2025Культура

Лоза назвал свой выпущенный 40 лет назад трек лучшей песней 2025 года

Певец Юрий Лоза назвал свой хит «Зима» лучшей песней 2025 года
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза назвал свой трек «Зима» лучшей песней уходящего года. Его слова передает Общественная служба новостей.

Подводя итоги 2025 года, артист заявил, что слушал песни многих своих коллег, включая Диму Билана, Сергея Лазарева и Ани Лорак. Тем не менее главным хитом на все времена он назвал собственную композицию, записанную в 1985 году. Певец подчеркнул, что делит песни лишь на «хиты» и «не хиты», не обращая внимания на то, в каком году они были выпущены.

«Я люблю переслушивать свой хит "Зима", где есть и драматизм, и лирика. К тому же, он актуален сейчас, так как наступила зима», — пояснил Лоза.

Ранее Лоза раскритиковал современную эстраду и популярный трек «Матушка» Татьяны Куртуковой. Он заявил, что раньше на сцену выходили профессионалы с хорошими песнями, а современные артисты не могут запомниться зрителям. По мнению исполнителя, люди не могут запомнить больше двух строчек из композиции «Матушка».

