Лут подсчитала количество индийских креветок в России

Лут: Россия в прошлом году купила у Индии порядка 20 тысяч тонн креветок

В прошлом году Россия купила у Индии порядка 20 тысяч тонн креветок. Об этом рассказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее процитировало РИА Новости.

Всего в 2024 году было импортировано около 100 тысяч тонн этих морепродуктов. Как отметила Лут, Индия — это крупнейший производитель и экспортер креветки, и Россия работает над тем, чтобы открывать у себя индийские предприятия, которые занимаются рыбной продукцией. Всего в РФ 115 таких организаций, из которых 65 специализируются на креветках.

«Объем продукции, который возможно поставить в рамках работы этих предприятий, — 700 тысяч тонн», — заметила Лут.

По словам замглавы президентской администрации Максима Орешкина, Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки индийских товаров и услуг. Он подчеркнул, что речь идет о «стратегическом выборе», потому что Индия — один из ключевых драйверов мировой экономики, лидер роста на ближайшие десятилетия.

Он считает, что возможности Индии в отношении поставок в Россию явно используются недостаточно.