Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 4 декабря 2025Экономика

Лут подсчитала количество индийских креветок в России

Лут: Россия в прошлом году купила у Индии порядка 20 тысяч тонн креветок
Кирилл Луцюк

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

В прошлом году Россия купила у Индии порядка 20 тысяч тонн креветок. Об этом рассказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее процитировало РИА Новости.

Всего в 2024 году было импортировано около 100 тысяч тонн этих морепродуктов. Как отметила Лут, Индия — это крупнейший производитель и экспортер креветки, и Россия работает над тем, чтобы открывать у себя индийские предприятия, которые занимаются рыбной продукцией. Всего в РФ 115 таких организаций, из которых 65 специализируются на креветках.

«Объем продукции, который возможно поставить в рамках работы этих предприятий, — 700 тысяч тонн», — заметила Лут.

По словам замглавы президентской администрации Максима Орешкина, Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки индийских товаров и услуг. Он подчеркнул, что речь идет о «стратегическом выборе», потому что Индия — один из ключевых драйверов мировой экономики, лидер роста на ближайшие десятилетия.

Он считает, что возможности Индии в отношении поставок в Россию явно используются недостаточно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиянка добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok