Орешкин рассказал о желании покупать больше товаров в Индии

Замглавы АП Орешкин заявил о желании увеличить покупки товаров и услуг в Индии

Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки индийских товаров и услуг. Об этом на полях российско-индийского бизнес-форума, организованного Росконгрессом и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI), заявил замглавы администрации президента (АП) Максим Орешкин, передает ТАСС.

По его словам, такое желание — не сиюминутная история, а «стратегический выбор», потому что Индия — один из ключевых драйверов мировой экономики, лидер роста на ближайшие десятилетия хотя бы из-за хорошей демографической ситуации, значимый игрок мировой торговли, достигший заметных результатов в научной и технической сферах.

Перечисляя интересующие Москву направления, Орешкин выделил шесть ключевых групп, одной из которых стали трудовые ресурсы, то есть мигранты. Также в список вошли товары широкого потребления, продукты питания и сельхозпродукция, лекарственные препараты и все, что связано с медициной, комплектующие для российской промышленности, телекоммуникационное оборудование и услуги IT-сектора.

При этом представитель АП отметил, что горизонтальных связей между бизнесменами двух стран не хватает для выстраивания устойчивых каналов поставок продукции. Он заверил, что Россия готова обеспечить условия благоприятного вхождения Индии на российский рынок и может проявить содействие в виде формирования нужных инструментов — например, облегчить расчеты и сертификацию.

Форум проходит накануне визита в Индию президента России Владимира Путина, который намечен на 4-5 декабря и станет первым за четыре года.

Нынешняя риторика существенно отличается от подхода двухлетней давности, когда проблемой для России оказались скапливающиеся на счетах в индийских банках доходы от экспорта нефти в рупиях. Чиновники отмечали, что вывести их нельзя из-за ограничений, а импортировать из Индии на такую сумму нечего. При этом индийские покупатели отказывались переходить на альтернативные валюты, тот же юань, а власти страны предлагали России инвестировать в свои производства.