Малышева пошутила над принесшим презерватив в студию гостем

Врач и телеведущая Елена Малышева пошутила над гостем программы «Жить здорово!», который принес в студию презерватив. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Один из гостей программы задал Малышевой вопрос о том, как именно противозачаточные таблетки помогают защититься от беременности. Телеведущая пообещала объяснить принцип их действия, но перед этим в шутку спросила, знает ли молодой человек, как работают презервативы. Участник передачи ответил утвердительно, объявил, что принес этот контрацептив в студию, и достал его из кармана штанов.

Действие молодого человека удивило Малышеву и ее соведущего Германа Гандельмана. «Давайте перейдем к интеллектуальной части нашей встречи. Как говорится, презерватив мы уже видели», — отреагировала врач.

Ранее Малышева оценила безопасность безалкогольного пива. Она сочла неверными утверждения о том, что аналоги спиртного, не содержащие алкоголя, безвредны для здоровья.