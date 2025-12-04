Реклама

20:29, 4 декабря 2025

Малышева пошутила над принесшим презерватив в студию гостем

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева пошутила над гостем программы «Жить здорово!», который принес в студию презерватив. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Один из гостей программы задал Малышевой вопрос о том, как именно противозачаточные таблетки помогают защититься от беременности. Телеведущая пообещала объяснить принцип их действия, но перед этим в шутку спросила, знает ли молодой человек, как работают презервативы. Участник передачи ответил утвердительно, объявил, что принес этот контрацептив в студию, и достал его из кармана штанов.

Действие молодого человека удивило Малышеву и ее соведущего Германа Гандельмана. «Давайте перейдем к интеллектуальной части нашей встречи. Как говорится, презерватив мы уже видели», — отреагировала врач.

Ранее Малышева оценила безопасность безалкогольного пива. Она сочла неверными утверждения о том, что аналоги спиртного, не содержащие алкоголя, безвредны для здоровья.

