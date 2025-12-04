Международные резервы России заметно выросли

ЦБ: Международные резервы России достигли $733,4 миллиарда к концу ноября

К 28 ноября 2025 года международные резервы России достигли отметки в 733,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которыми может распоряжаться ЦБ по своему усмотрению. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

За неделю объем международных резервов увеличился в общей сложности на 4,3 миллиарда долларов, или на 0,6 процента, уточнили в регуляторе. В ЦБ связали подобную динамику с результатами положительной переоценки.

Неделей ранее показатель находился на уровне в 729,1 миллиарда долларов. Впервые преодолеть отметку в 700 миллиардов российским резервам удалось в середине сентября.

Пикового значения размер российских резервов достиг к 18 октября на фоне рекордного роста биржевых цен на золото. После коррекции котировок драгметалла размер запасов стабильно снижался. Выправить динамику удалось во второй половине ноября. Всю вторую часть последнего осеннего месяца размер международных российских резервов демонстрировал устойчивый рост.