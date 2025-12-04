Мигранты с битами взяли штурмом вокзал в российском городе и попали на видео

В Костромской области мигранты напали на сотрудников вокзала города Буй

В Костромской области банда из местных жителей и мигрантов взяла штурмом вокзал города Буй и попала на видео. Роликом делится Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах видно, как группа людей, некоторые из которых с битами, забегает в вокзал. Сначала драка начинается между мужчинами в штатском, а потом агрессивные люди нападают на сотрудников, которые пытались их успокоить.

По данным канала, инцидент произошел 8 ноября. Одному из сотрудников транспортной безопасности потребовалась медицинская помощь.

