Москвич засунул ногу в унитаз и поплатился

Shot: В Москве сотрудники МЧС помогли застрявшему ногой в унитазе мужчине

В Москве житель дома на Ленинском проспекте засунул ногу в унитаз и поплатился, застряв в сантехнике. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, инцидент произошел в утреннее время. Причина, по которой нога москвича оказалась в унитазе, не приводится.

В момент происшествия мужчина был дома один, однако с собой в туалет он взял телефон, при помощи которого и вызвал спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС освободили ногу россиянина. О получении им травм не сообщается.

Ранее в Златоусте Челябинской области 15-летний школьник попытался сбежать из дома и застрял в оконной решетке. Школьника пришлось спасать из ловушки сотрудникам экстренных служб.

До этого, в январе 2024 года, 22-летний москвич застрял половым органом в цементе. Медикам мужчина заявил, что хотел сделать скульптуру.