Мужчина подло отомстил донимавшим его ошибочными звонками незнакомцам

Пользователь Reddit с ником Alaskan_Apostrophe похвастался тем, как ловко его отец разрешил проблему с донимавшими его по телефону незнакомцами. Автор выяснил это во время визита в дом своих родителей.

«Я сидел и разговаривал с ними, когда зазвонил телефон. Мама закатила глаза. Папа встал и поднял трубку. Следующее, что я увидел — лежащий перед ним лист бумаги, глядя на который отец быстро называл цифры: "15B? 17A? Ладно, этой займет 20 минут". После этого он положил трубку, вернулся на диван и продолжил разговор с того места, на котором его прервали», — написал автор.

Он тут же изумленно перебил отца, спросив, что это был за разговор. В беседу вмешалась мать, объяснившая, что в их квартале недавно открылся новый китайский ресторан с очень вкусной едой и службой доставки блюд. Но выяснилось, что номер телефона квартиры родителей и номер этого заведения отличаются лишь на одну цифру, из-за чего голодные покупатели постоянно беспокоят отца и мать автора попытками сделать заказ.

«Ублюдки, которые не могут надеть очки перед тем, как набрать номер, остаются голодными», — процитировал автор фразу своего отца.

