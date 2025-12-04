Реклама

На Украине заявили о «худшем периоде» для страны с февраля 2022 года

Депутат Рады Рахманин: Украина переживает худший период с февраля 2022 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина сейчас переживает «худший период» с февраля 2022 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, его цитирует Telegram-канал «Инсайдер UA».

Парламентарий отметил, что в некоторых аспектах ситуация стала хуже, чем была тогда. Он указал, что после начала боевых действий в стране был высокий уровень мобилизации, концентрация и единство в обществе и в органах власти, но сейчас этого нет. Помимо этого, у Киева была надежда на улучшение ситуации и увеличение помощи со стороны партнеров, а теперь, по его словам, «мы ожидаем только худшего, и пока что наши ожидания во многом оправдываются».

Также, добавил Рахманин, прослеживается ухудшение в положении на фронте — наблюдается деградация украинской армии. «Когда россияне затормозили, это давало нам определенные преимущества, которыми мы воспользовались -— сначала весной 2022 года, а затем осенью 2022 года. Сейчас ситуация изменилась», — сказал он.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор посоветовал Украине заключить мирное соглашение из-за проблем, с которыми страна сталкивается на поле боя. По его словам, украинские военные вынуждены сдаваться в плен из-за истощения.

