13:32, 4 декабря 2025Забота о себе

Названа распространенная ошибка при расстройстве желудка

Педиатр Линч призвала выбрасывать зубную щетку после расстройства желудка
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sebra / Shutterstock / Fotodom  

Педиатр Ниам Линч назвала самую распространенную ошибку, совершаемую при расстройстве желудка. Ее слова передает HuffPost.

Линч считает, что при появлении симптомов отравления большинство людей забывают убрать зубную щетку заболевшего человека подальше от остальных и тем самым увеличивают риск передачи инфекции другим членам семьи. «Если у кого-то в семье гастроэнтерит, то вы можете мыть руки 573 раза в день, но это будет пустой тратой времени, пока зубные щетки стоят вместе», — заявила врач.

Кроме того, она посоветовала сразу поле выздоровления выбросить или тщательно продезинфицировать зубную щетку. При использовании электрической щетки лучше сменить насадку.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что холодная вода провоцирует повышенное газообразование. По ее словам, запивая еду водой, люди нарушают нормальное пищеварение.

