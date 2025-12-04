Названо ключевое условие для лишения Украины выхода к Черному морю

Военный эксперт Баранец: Вопрос взятия Одессы и Николаева стоит в плане ВС РФ

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец назвал ключевое условие для лишения Украины выхода к Черному морю. В беседе с «Царьградом» он заявил, что стратегическое предупреждение президента России Владимира Путина может трансформироваться в конкретный военный сценарий.

По словам эксперта, намерение лишить Киев выхода к Черному морю неизбежно возникнет. Вопрос о взятии Одессы и Николаева Вооруженными силами (ВС) России «уже в плане», добавил он.

Баранец уточнил, что вследствие так называемой морской блокады украинские порты перестанут функционировать, а все корабли, доставляющие в страну оружие, боеприпасы и наемников, будут уничтожены. Таким образом, спрогнозировал аналитик, Украина окончательно превратится в континентальное государство, а ее экономика понесет серьезный урон. Россия же, продолжил он, получит беспрепятственный контроль над всем северным Причерноморьем, включая устье Дуная, и возможность блокировать попытки третьих стран использовать море для поддержки Киева.

Ранее Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от Черного моря. Президент России предупредил, что Москва будет мощнее бить по портам и судам.