В ответ на удары Украины по российским танкерам Москва намерена расширить атаки на украинские порты и заходящие в них суда. Такие меры анонсировал президент России Владимир Путин.

Политик напомнил, что удары по танкерам в нейтральных водах или особой экономической зоне другого государства являются пиратством, которое должно строго наказываться. При этом ответные меры могут быть приняты и против судов других стран, помогающих Киеву.

Ну самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что столь серьезные меры должны заставить Киев и «тех, кто стоит за его спиной», задуматься о собственных незаконных действиях.

Путин оценил последствия возможной войны Европы и России

Если Европа захочет начать войну с Россией, очень скоро Москва лишится своего оппонента. Таким образом лидер России оценил последствия возможного военного столкновения со странами еврозоны.

«Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — пояснил политик.

Он отметил, что в случае с Европой военное противостояние закончится весьма быстро. Путин подчеркнул, что там Россия будет действовать совсем не так, как на Украине.

Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько Владимир Путин президент России

В России отреагировали на подготовку Европы к войне с Москвой

Выбранный Евросоюзом курс на подготовку к возможной войне с Россией губителен для участвующих в этом стран. Об этом заявил депутат Государственной Думы Леонид Ивлев.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Парламентарий подчеркнул, что конфликт с Россией станет началом агонии европейской цивилизации, которую еще 100 лет назад предсказывал в своих работах немецкий философ Освальд Шпенглер.

«Трезво мыслящие европейские политики понимают гибельность курса Евросоюза на подготовку к войне с Россией и предупреждают о грядущей катастрофе», — резюмировал Ивлев, отмечая, что далеко не все зарубежные чиновники видят смысл в агрессии против Москвы.