Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:49, 2 декабря 2025Россия

Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от Черного моря. Россия будет мощнее бить по портам и судам

Путин: В ответ на атаки по танкерам РФ расширит удары по портам Украины
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В ответ на удары Украины по российским танкерам Москва намерена расширить атаки на украинские порты и заходящие в них суда. Такие меры анонсировал президент России Владимир Путин.

Политик напомнил, что удары по танкерам в нейтральных водах или особой экономической зоне другого государства являются пиратством, которое должно строго наказываться. При этом ответные меры могут быть приняты и против судов других стран, помогающих Киеву.

Ну самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе

Владимир Путинпрезидент России

Он подчеркнул, что столь серьезные меры должны заставить Киев и «тех, кто стоит за его спиной», задуматься о собственных незаконных действиях.

Материалы по теме:
На российский танкер напали у берегов Турции. Как и зачем атакуют суда в Черном море?
На российский танкер напали у берегов Турции. Как и зачем атакуют суда в Черном море?
Сегодня
Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?
Нефтяной танкер повторно атакован у побережья Турции. Ответственность за удары взяла СБУ. Что об этом известно?
29 ноября 2025
«Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час
«Это Virat. Нужна помощь! Атака дронов!» У берегов Турции два танкера загорелись с интервалом в один час
29 ноября 2025

Путин оценил последствия возможной войны Европы и России

Если Европа захочет начать войну с Россией, очень скоро Москва лишится своего оппонента. Таким образом лидер России оценил последствия возможного военного столкновения со странами еврозоны.

«Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — пояснил политик.

Он отметил, что в случае с Европой военное противостояние закончится весьма быстро. Путин подчеркнул, что там Россия будет действовать совсем не так, как на Украине.

Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько

Владимир Путинпрезидент России

В России отреагировали на подготовку Европы к войне с Москвой

Выбранный Евросоюзом курс на подготовку к возможной войне с Россией губителен для участвующих в этом стран. Об этом заявил депутат Государственной Думы Леонид Ивлев.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Парламентарий подчеркнул, что конфликт с Россией станет началом агонии европейской цивилизации, которую еще 100 лет назад предсказывал в своих работах немецкий философ Освальд Шпенглер.

«Трезво мыслящие европейские политики понимают гибельность курса Евросоюза на подготовку к войне с Россией и предупреждают о грядущей катастрофе», — резюмировал Ивлев, отмечая, что далеко не все зарубежные чиновники видят смысл в агрессии против Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от Черного моря. Россия будет мощнее бить по портам и судам

    Бывший ведущий Первого канала рассказал о французском паспорте

    В центре Москвы заметили гигантский мандарин

    Игравший за «Ростов» африканец умер в возрасте 43 лет

    Экс-глава МИД заявил о стратегической победе Украины на фоне переговоров

    Трамп высказался о ситуации на Украине

    Стал известен фактор ускорения развития болезни Альцгеймера

    В России нашли уникальное место жертвоприношений с множеством украшений

    На свадьбу приполз крупный питон

    Названы лучшие направления для ночных путешествий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok