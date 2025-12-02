Путин назвал самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море

Путин: В ответ на пиратство Россия может отрезать Украину от моря

В ответ на пиратство в Черном море Россия может отрезать Украину от выхода к нему. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент «Ленты.ру».

Данную меру глава государства назвал самой радикальной. «Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе», — сказал он.

Кроме того, во время пресс-подхода глава государства анонсировал расширение ударов по украинским портам и заходящим в них судам. Также Россия может рассмотреть ответные меры против судов стран, помогающих Киеву в пиратских операциях.

2 декабря Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило об ударе по танкеру Midvolga 2, приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию. Согласно официальным данным, на борту танкера находились 13 членов экипажа.

28 ноября стало известно об атаках на нефтяные танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за удары взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.