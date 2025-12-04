Названы ответственные за атаки ВСУ на юг России

Mash: Организатором атак ВСУ на юг России стал бывший житель Севастополя

Организатором и планировщиком атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России и гражданские суда в Черном море назван бывший житель Севастополя. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, имена ответственных за атаки ВСУ были получены российскими хакерами. Они взломали аккаунт украинского солдата из пункта управления дронами в Одессе, получив нужные документы, имена и звания.

Среди ответственных оказались старшина Андрей Деркач, двое старших операторов и старших матросов Артем Козлов и Максим Семко, оператор и матрос Михаил Печенюк, а также комбриг морских беспилотных комплексов спецназначения и капитан первого ранга Александр Щепцов. Последний заочно обвинен в совершении терактов на территории Крыма. До этого он жил в Севастополе — его земельные участки и коммерческая недвижимость на полуострове конфискованы.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали юг России — Крым, Геленджик и Новороссийск — при помощи беспилотных надводных аппаратов Sea Baby, управляемых через Starlink.

