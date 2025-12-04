Реклама

00:34, 4 декабря 2025Из жизни

Объяснена непреодолимая тяга людей к алкоголю

Science Daily: Дикие шимпанзе каждый день употребляют 14 граммов чистого спирта
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Freepik

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что дикие шимпанзе ежедневно употребляют 14 граммов чистого спирта. Об этом сообщает издание Science Daily.

Изучение диеты шимпанзе показало, что они каждый день съедают примерно 4,5 килограмма фруктов, в том числе забродивших и содержащих алкоголь. По словам одного из авторов исследования, биолога Алексея Маро, если учесть разницу между массой людей и этих обезьян, получится, что каждый день шимпанзе употребляют эквивалент двух стандартных порций алкоголя.

Ученые подозревают, что подобной диеты придерживались не только современные обезьяны, но и общие предки людей и шимпанзе, жившие в глубокой древности. Именно этим может быть объяснена непреодолимая тяга людей к алкоголю.

Шимпанзе потребляют примерно столько же алкоголя, сколько потребляли бы мы, если бы каждый день ели забродившие фрукты. Человеческая тяга к алкоголю, вероятно, представляет гастрономическое наследие нашего общего предка с шимпанзе

Алексей Маро
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сотня макак сбежала из питомника в провинции Лопбури и устроила погром. Приматы вырвались из вольеров, разбежались по улицам и, по сообщениям СМИ, погрузили город в хаос.

