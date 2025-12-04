Пассажир самолета схватил попутчицу за грудь и расстегнул ее штаны во время полета в США

Пассажир рейса из Лос-Анджелеса в Филадельфию расстегнул штаны попутчице

Пассажир самолета расстегнул штаны попутчице во время полета в США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса в Филадельфию в октябре 2024 года, однако подробности появились недавно. 41-летний Вернон Бейкер неоднократно приставал к соседке, а, получив отказ на ухаживания, схватил ее за грудь и потянулся к штанам. Потрясенная женщина убежала в конец салона и позвала на помощь.

В январе 2025 года мужчине предъявили обвинения в сексуальном домогательстве. 3 декабря он признал вину. Окончательный приговор мужчина услышит в марте. Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов (19,2 миллиона рублей).

Ранее летевший над Европой пассажир разделся и попытался изнасиловать попутчицу во время полета. Однако заставить потерпевшую совершить с ним половой акт у него не получилось.

