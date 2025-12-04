Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:09, 4 декабря 2025Путешествия

Пассажирам объяснили необходимость поднимать спинку кресла в самолете

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Откинутая спинка кресла во время посадки или взлета самолета может привести к травмам в случае экстренной ситуации. Необходимость поднимать спинку объяснили пассажирам в The Times of India.

В материале указано, что взлет и посадка — самые ответственные и потенциально опасные части полета. Если что-то пойдет не так, пассажир должен резко среагировать и оказать себе помощь. Однако в положении полулежа это сделать труднее. Аналогичные правила действуют относительно откидного столика — он может помешать во время эвакуации пассажиров.

Ранее пассажирка самолета нашла способ помешать людям откидывать спинку кресла. Для этого ей понадобилась банка чипсов Pringles.

Обсудить
Последние новости

Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok