Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:21, 4 декабря 2025Культура

Популярная певица призвала штрафовать россиян за критику артистов

Певица Глюкоза поддержала идею штрафовать россиян за кибербуллинг
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поддержала идею введения штрафов за буллинг в соцсетях. Ее комментарий публикует KP.RU.

По словам Глюкозы, многие пользователи соцсетей не понимают разницы между шутками и откровенным хамством по отношению к артистам. Она отметила, что любит читать смешные комментарии и обожает подписчиков, у которых присутствует чувство юмора.

«Когда могут посмеяться двое — это класс. Когда это просто откровенное хамство — считаю, да, за это надо наказывать», — заключила певица.

2 декабря сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о штрафах за травлю в школах (буллинг) и кибербуллинг. Под травлей понимается регулярно повторяющиеся действия, которые выражены в неприличной или другой форме, противоречащей нормам морали. Обычных граждан предлагается штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо ключевое условие для лишения Украины выхода к Черному морю

    Восьмая ракетка России сменила спортивное гражданство

    Большинство европейцев испугались войны с Россией

    Россиян предупредили об опасности жестких диет перед новогодними праздниками

    Турист попытал удачу на игровом автомате Лас-Вегаса и выиграл 89 миллионов рублей

    Под Москвой пациент элитного рехаба похудел на 60 килограммов

    В Раде заявили о влиянии «кошелька» Зеленского на проект нового бюджета Украины

    С Киркорова взыскали оплату проезда по платным дорогам

    В России раскрыли сценарий морской блокады Украины

    Раскрыты новые подробности допроса нокаутировавшего с ноги пожилую россиянку курьера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok