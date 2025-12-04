Популярная певица призвала штрафовать россиян за критику артистов

Певица Глюкоза поддержала идею штрафовать россиян за кибербуллинг

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поддержала идею введения штрафов за буллинг в соцсетях. Ее комментарий публикует KP.RU.

По словам Глюкозы, многие пользователи соцсетей не понимают разницы между шутками и откровенным хамством по отношению к артистам. Она отметила, что любит читать смешные комментарии и обожает подписчиков, у которых присутствует чувство юмора.

«Когда могут посмеяться двое — это класс. Когда это просто откровенное хамство — считаю, да, за это надо наказывать», — заключила певица.

2 декабря сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о штрафах за травлю в школах (буллинг) и кибербуллинг. Под травлей понимается регулярно повторяющиеся действия, которые выражены в неприличной или другой форме, противоречащей нормам морали. Обычных граждан предлагается штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.