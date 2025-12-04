Реклама

10:57, 4 декабря 2025Наука и техника

Популярные продукты с витамином C оказались эффективнее кремов для кожи

JID: Кожа гораздо лучше получает витамин С через кровь, чем через кремы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Topntp26 / Freepik

Витамин С из пищи напрямую влияет на состояние кожи и выработку коллагена, показало исследование ученых Университета Отаго, опубликованное в Journal of Investigative Dermatology (JID). Специалисты проследили, как уровень витамина С в крови связан с его содержанием в коже, и выяснили: чем выше концентрация в плазме, тем больше витамина накапливается во всех слоях кожи, а вместе с ним растут толщина кожи и активность процессов обновления.

В эксперименте участвовали 24 здоровых взрослых из Новой Зеландии и Германии. В течение восьми недель они ежедневно съедали по два киви сорта SunGold — примерно 250 миллиграммов витамина С в день. До и после вмешательства у участников брали образцы кожи и измеряли ее свойства: толщину, эластичность, скорость обновления клеток, а также степень защиты от ультрафиолета. После добавления киви в рацион уровень витамина С в коже заметно вырос, кожа стала толще (что отражает усиление синтеза коллагена), а обновление клеток наружного слоя ускорилось.

Авторы подчеркивают: кожа гораздо лучше получает витамин С через кровь, чем через кремы, где молекула плохо проходит через наружный барьер. В исследовании использовали именно SunGold-киви из-за их высокой концентрации витамина С, но аналогичный эффект, по мнению ученых, можно ожидать и от других богатых витамином С продуктов — цитрусовых, ягод, болгарского перца, брокколи.

По расчетам исследователей, примерно 250 миллиграммов витамина С в день достаточно, чтобы поддерживать плазменный уровень на оптимальных значениях, но организм не умеет «запасать» этот витамин. Поэтому команда советует придерживаться принципа «5 порций овощей и фруктов в день», из которых хотя бы одна должна приходиться на продукт с высоким содержанием витамина С.

В сентябре ученые выяснили, что ежедневное употребление двух золотистых киви быстрее и заметнее улучшает настроение и снижает усталость, чем прием витамина C в капсулах.

