Посол Дарчиев указал на важность взаимодействия США и России

Посол Дарчиев: Россия и США должны взаимодействовать в интересах человечества

Сотрудничество двух свердержав — России и США — необходимо для процветания человечества. С таким мнением выступил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, его слова приводит РИА Новости.

«Россия и США могут и должны взаимодействовать в борьбе с вызовами и угрозами человечеству как сверхдержавы, несущие особую ответственность за судьбы мира», — заявил Дарчиев в ходе открытия выставки Русского географического общества «Возвращая память о героях войны» в Российском культурном центре.

Дипломат также отметил, что эта выставка — напоминание о том, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать, как это было в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов.