Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:44, 4 декабря 2025Мир

Президент Венесуэлы рассказал о разговоре с Трампом

Мадуро сообщил, что разговор с Трампом прошел в дружелюбном тоне
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по телефону поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В эфире телеканала Venezolana de Televisión он рассказал, что разговор прошел в уважительном, дружелюбном тоне.

«Я получил телефонный звонок и говорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным», — поделился Мадуро. Он добавил, что этот разговор поспособствует началу уважительного диалога между странами.

Венесуэльский лидер также отметил, что его страна стремится к миру, и приветствовал дипломатический диалог с Вашингтоном.

2 декабря агентство Reuters сообщало, что Трамп якобы потребовал от Мадуро покинуть страну в течение недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за горящего двигателя. Борт с 412 пассажирами час кружил перед аварийной посадкой

    Итальянских наемников пригласили провести уроки в школах Украины

    В США заявили о моральной победе над Украиной

    В Китае скопировали немецкого «Боксера»

    У НАТО не оказалось плана «Б» на случай отказа США от помощи Украине

    Раскрыт необычный способ восстановления эрекции

    Названа альтернатива полной блокировке WhatsApp

    В США раскрыли последствия визита Уиткоффа в Москву

    54-летняя телеведущая вышла в свет в оголяющем ягодицы наряде

    Врач тайно снимал девочек и женщин в бассейне и палатах больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok