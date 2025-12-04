Президент Венесуэлы рассказал о разговоре с Трампом

Мадуро сообщил, что разговор с Трампом прошел в дружелюбном тоне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по телефону поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В эфире телеканала Venezolana de Televisión он рассказал, что разговор прошел в уважительном, дружелюбном тоне.

«Я получил телефонный звонок и говорил с президентом США Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным», — поделился Мадуро. Он добавил, что этот разговор поспособствует началу уважительного диалога между странами.

Венесуэльский лидер также отметил, что его страна стремится к миру, и приветствовал дипломатический диалог с Вашингтоном.

2 декабря агентство Reuters сообщало, что Трамп якобы потребовал от Мадуро покинуть страну в течение недели.