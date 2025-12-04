Реклама

Путешествия
17:33, 4 декабря 2025

Приехавших из Чехии россиян проверят на гепатит на фоне вспышки болезни в стране

Роспотребнадзор: Приехавших из Чехии россиян проверят на гепатит
Зарина Дзагоева
Фото: Marina Demidiuk / Shutterstock / Fotodom  

Россиян, приехавших из Чехии, начнут проверять на наличие гепатита А на фоне вспышки опасной болезни в европейской стране. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Роспотребнадзор.

Тестирование будет проходить с помощью высокотехнологичных тестов. Известно, что заболеваемость гепатитом А в Чехии выросла в 20 раз за последнее время. За 2025 год из-за вируса лишились жизни 32 человека. В связи с распространением болезни власти страны приняли сдерживающие меры — к примеру, кнопки и поручни в общественном транспорте дополнительно дезинфицируются.

В Роспотребнадзоре заверили, что риски завоза в Россию гепатита А минимальны.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов оказались на Кубе, которую охватили опасные вирусы — лихорадки чикунгунья и денге. Уточняется, что всего там находятся 1,5 тысячи соотечественников.

